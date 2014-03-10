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القبض على 7 من الإخوان والإفراج عن خمسة آخرين بكفالة 5ألاف جنيه بكفر الشيخ

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القبض على 7 من الإخوان والإفراج عن خمسة آخرين بكفالة 5ألاف جنيه بكفر الشيخ القبض على 7 من الإخوان والإفراج عن خمسة آخرين بكفالة 5ألاف جنيه بكفر الشيخ

ارشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 7 من جماعة الإخوان وأنصارهم  وهم  :” الغباشي العطوي – الدكتور محمد المالكي –  أيمن محمد ” ويعملون بمحطة البحوث بسخا ” والدكتور عماد أبوطالب النجار و اسماعيل حسين “يعمل بمديرية كفر الشيخ و فتحي القزاز يعمل بمديرية الشئون الصحية كفر الشيخ و نبيل أبو حسن يعمل بكهرباء كفر الشيخ والصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار “.

وعلى جانب أخر أمرت نيابة كفرالشيخ ، بإخلاء سبيل زين العابدين الرفاعي نقيب المعلمين بكفر الشيخ وأربعة أخرين من جماعة الإخوان ،بضمان مالي 5 ألاف جنيه لكل منهما، وهم نصر الجويني المقيم بمركز” قلين” ، وياسر العقدة ” قلين” ، وصابر عياد “بلطيم” و محمد أبو حليمة من “بلطيم “.

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