القبض على 7 من الإخوان والإفراج عن خمسة آخرين بكفالة 5ألاف جنيه بكفر الشيخ

ألقت قوات الأمن القبض على 7 من جماعة الإخوان وأنصارهم وهم :” الغباشي العطوي – الدكتور محمد المالكي – أيمن محمد ” ويعملون بمحطة البحوث بسخا ” والدكتور عماد أبوطالب النجار و اسماعيل حسين “يعمل بمديرية التموين كفر الشيخ و فتحي القزاز يعمل بمديرية الشئون الصحية كفر الشيخ و نبيل أبو حسن يعمل بكهرباء كفر الشيخ والصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار “.

وعلى جانب أخر أمرت نيابة كفرالشيخ ، بإخلاء سبيل زين العابدين الرفاعي نقيب المعلمين بكفر الشيخ وأربعة أخرين من جماعة الإخوان ،بضمان مالي 5 ألاف جنيه لكل منهما، وهم نصر الجويني المقيم بمركز” قلين” ، وياسر العقدة ” قلين” ، وصابر عياد “بلطيم” و محمد أبو حليمة من “بلطيم “.