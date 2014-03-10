مديرية أمن بورسعيد تضبط 9 سيارات محملة ببضائع غير خالصة الرسوم تم تهريبها

تمكن فريق البحث المكلف بمكافحة عمليات التهريب .. برآسة العميد خالد العوادلى – والرائد محمد عبد المنعم – والرائد احمد رشاد، بالإشتراك مع القوات المعينة من مديرية الامن بالطرق والأكمنة والتمركزات الخارجية مـن ضبط 9 سيارة محملة بالبضائع المهربة ، وبيانها كالتالى : “ 1- السيارة رقم ( 3819 د ص ح ) ومقطورة رقم – 1854 د ف ص- بقيادة عبد الفتاح مقبل مقبل حسن ـ مقيم مركز دكرنس / دقهلية .. محملة بحاوية 40 قدم بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية لتهريبها .

2- السيارة رقم – 4187 ر ق ب – ربع نقل .. قيادة فرج عبد الهادى يوسف ـ مقيم العاشر من رمضان / شرقية .. محملة 3 طن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

3- السيارة رقم 31380 نقل الإسماعيلية بقيادة كامل سيد يوسف ـــ مقيم دائرة قسم الجنوب .. محملة 5 طن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

4- السيارة رقم- 9781 ط ع د- ربع نقل بقيادة المدعو حامد محمود حامد ــ مقيم دائرة قسم الجنوب محملة بعدد 3 طن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

5- السيارة رقم – 9164 ط ع أ- ربع نقل بقيادة المدعو محمد محمود صبح ــ مقيم دائرة قسم الجنوب محملة بعدد 3 طن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

6 – السيارة رقم – 3862 ر ن ج – ربع نقل بقيادة إسلام على طاهر ــ مقيم المنطقة السابعه دائرة قسم المناخ .. محملة بـ 3 طن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

7- السيارة رقم- 18311 – ملاكى بورسعيد بقيادة سعد عبده متولى أبو عامر ــ مقيم دائرة قسم الزهور .. محملة بكمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.

8-السيارة رقم – 9958 ط ع ى ــ ربع نقل بقيادة حامد عباس صبح ـــ مقيم دائرة قسم الجنوب .. محملة بعدد 3 طن من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية .

9-السيارة رقم – 3962 د ي أ- بقيادة محمد حامد ابراهيم – مقيم مركز المنصوره / الدقهلية .. محملة بكمية من البضائع الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية .

- وقد وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مذكرة الضبط شامله بيانات الواقعة والمتهمين والمضبوطات .. وتسليمهم إلى الإدارة العامة المركزية لجمارك بورسعيد .. لإتخاذ الإجراءات الجمركية والقانونية حيال المضبوطات والمتهمين … مع استمرار ملاحقة وضبط مهربى البضائع والتصدى لهم بكل حزم .