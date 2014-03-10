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23.6% نسبة انخفاض وفيات المرور في رأس الخيمة عام 2013

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23.6% نسبة انخفاض وفيات المرور في رأس الخيمة عام 2013 23.6% نسبة انخفاض وفيات المرور في رأس الخيمة عام 2013

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أمس أن عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية العام الماضي انخفض بنسبة 23.6% مقارنة مع 2012.

وأكد العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال حفل انطلاق أسبوع المرور الخليجي الموحد المقام تحت رعاية اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة وبحضور عدد من المديرين العامين ومديري الإدارات والدوائر الحكومية والوفد الكويتي المشارك في الاحتفالات، إن الحفاظ على حياتنا وحياة الآخرين وجميع مستخدمي الطريق من أخطار الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المرورية، وأفراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة.

نجاح

وقال: لقد حرصت الإدارة العامة للعمليات المركزية على خفض نسبة الحوادث وتقليل نسبة الوفيات، وقد نجحت في ذلك حيث سجل عدد الوفيات في العام الماضي 42 حالة بنسبة انخفاض (23.6%) من عدد الوفيات عن العام 2012م الذي بلغ عدد الوفيات فيه 55 حالة وفاة.

ومن جانبه قال العميد غانم أحمد غانم مدير العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة إن تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة ساهم في تقليل عدد الحوادث المرورية ومن ثم تقليل عدد الوفيات جراء تلك الحوادث.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات أن الهدف من إقامة أسبوع المرور في دول مجلس التعاون الخليجي هو رفع مستوى الوعي المروري لدى الجميع وتذكيرهم بأهمية القيادة الآمنة والانتباه إلى ما يدور في الطريق من تصرفات خاطئة من بعض مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة، حتى لا يكونوا عرضة للحوادث المرورية المؤسفة، والحد منها.

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