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راشد بن سعود يعزي ناصر بن راشد المعلا فى وفاة والدته

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راشد بن سعود يعزي ناصر بن راشد المعلا فى وفاة والدته راشد بن سعود يعزي ناصر بن راشد المعلا فى وفاة والدته

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين واجب العزاء في وفاة والدة الشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني والشيخ أحمد بن راشد بن عبدالعزيز المعلا مدير عام صناعات اسمنت أم القيوين وذلك بمنزل الشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا.

كما قدم التعازي إلى جانب سموه الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى بأم القيوين والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ ورجال الأعمال والمواطنين والمقيمين.

وأدى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ظهر أمس صلاة الجنازة على والدة الشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني والشيخ أحمد بن راشد بن عبدالعزيز المعلا مدير عام صناعات أسمنت أم القيوين بمسجد الشيخ أحمد بن راشد بأم القيوين بمنطقة الرأس في أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالله بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الاميري بأم القيوين والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

ويقام العزاء بمنزل الشيخ ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا بمدينة أم القيوين للرجال والنساء.

وفي وقت آخر قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين واجب العزاء إلى الإعلامي سعود محمد جاسم الدربي مدير إدارة مركز الأخبار في المكتب الإعلامي لحكومة دبي وإخوانه في وفاة والده.

كما قدم العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وخالد عبدالله عمران مدير عام دار الخليج للطباعة والنشر وعدد من المسؤولين.

حضر العزاء ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين وعدد من المسؤولين.

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