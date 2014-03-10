عبدالله بن زايد: بث الوئام بين الناس على اختلاف الديانات من مقاصد الشريعة الإسلامية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية "أن الشريعة الإسلامية الغراء نزلت بمقاصد سامية وقيم راقية من أعلاها وأهمها تعزيز السلم وحفظ الأنفس وصون الدماء وإفشاء السلام» مشيرا إلى أن الإسلام جاء لجمع الكلمة وإشاعة المحبة وبث روح الوئام بين الناس على اختلاف دياناتهم وتنوع معتقداتهم.

وقال سموه في الكلمة الافتتاحية لأعمال المنتدى العالمي حول "تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" في فندق سانت ريجيز السعديات في أبوظبي "إن من أهم أسباب الشقاق والحروب الطائفية التي تمزق أمتنا اليوم غياب صوت العقل وانحسار مبدأ الاختلاف الذي جبلت عليه الخليقة وتصدر أشباه العلماء مواقع الريادة ومنابر الفتيا واحتلالهم لوسائل الإعلام المتنوعة فاستخفوا رهطا من الناس فانساقوا خلفهم من دون وعي ولا دراية".

وشدد سموه على أنه ولكي تعود الأمة إلى صوابها لا بد من عودة علماء الدين المشهود لهم بالعلم والفضل والوعي بمقتضيات العصر وتغيرات الزمان ليكونوا في الواجهة فلا تأثير لعالم منفصم عن واقع أمته وغائب عن فهم حاجاتها ناهيكم عن جاهل بالمتغيرات الحضارية التي تقتضي إعادة النظر وتجديد الخطاب الديني ليكون عقلانيا متزنا ونابعا من حاجات الإنسان فمن تلك حاله لا يمكن أن يؤثر إيجابيا في أمته.

تساؤل مؤرق

وعبر سموه عن حال المسلمين قائلا: "أتساءل - وفي النفس أسى وحرقة على إخوتنا المسلمين الذين يتناحرون في شتى أصقاع الأرض وكل يزعم أنه على الحق، يتصارع الكبار على المكاسب السياسية والمصالح المادية فيغرون الشباب لخوض حروب طاحنة بالنيابة عنهم ويقولون إن موعدهم الجنة - وهل أعدت الجنة لمن يقتل أخاه الإنسان بغير حق وباسم رب العالمين!».

واضاف سموه عندما نعود لتأمل السيرة النبوية نلحظ البون الشاسع بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عليه كثير ممن يدعون اتباع هديه اليوم فالنبي عليه السلام وهو المؤيد بالوحي والمبعوث بالحق رفض إطباق الأخشبينِ على قومه الذين آذوه وكذبوه. واسترشد سموه بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث يقول: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».

أمانة العلماء

وخاطب سموه العلماء المشاركين في المنتدى والذين يزيد عددهم عن 250 مفكرا إسلاميا من مختلف أنحاء العالم بقوله "إنكم أيها العلماء تحملون أمانة التنوير والتبصير فديننا الإسلامي ما فتئ منذ نزوله وسيبقى حتى آخر الزمان ـ إن شاء الله ـ دينا نورانيا يدعو البشر إلى التبصر والتفكر والتعايش، ولذلك فإننا نقدر دوركم التاريخي في إخماد نيران الفتنة وتقريب وجهات النظر وإنارة العقول وتأليف القلوب على مبدأ السلم".

الجلسات

وشهدت الندوة امس عقد جلستين علميتين ناقش المشاركون خلالهما 6 أوراق علمية، تناولت موضوعات تدبير الاختلاف وثقافة الحوار، وآليات التعاطي مع المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وترأس الدكتور فيصل بن معمر، مدير مركز الملك عبدالله لحوار الأديان محور نقاش الجلسة الاولى والتي قدم خلالها الدكتور فهمي جدعان ورقة علمية حول ثقافة الحوار، ثم استعرض الدكتور محمد السماك اهم مشاكل العالم الاسلامي، اما الورقة الثالثة فقدمها الدكتور هاني فحص، تناول خلالها انواع ثقافة الاختلاف، كما قدم الدكتور عبدالمجيد الصغير، ورقة علمية اكد خلالها على اهمية عقد حوارات مشتركة بين جميع الأطراف المعنية.

اما الجلسة الثانية والتي ترأستها الدكتورة عزيزة الهبري، أستاذة القانون بجامعة ريتشموند بالولايات المتحدة، فقدم المشاركون خلالها ورقتين علميتين، حيث استعرض الدكتور أحمد عبادي من المغرب آليات التعاطي مع حقوق الانسان، أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور محمد كمال امام من مصر، تناول خلالها المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

"معلمة زايد"

من جانب آخر عرضت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على هامش مشاركتها في المنتدى أمس، "معلمة زايد" للقواعد الفقهية والأصول، المكونة من 41 مجلداً، جاءت ثمرة ونتاج عمل عدد كبير من العلماء والفقهاء من مختلف الدول الإسلامية على مدار 15 عاماً.

وكشف أحمد بن شبيب الظاهري، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والانسانية، أن المؤسسة تدرس حاليا إمكانية تلخيص جميع الدروس والمواد الفقهية التي تشتملها "معلمة زايد"، وإعادة طباعتها في 5 مجلدات، فضلا عن ترجمتها من اللغة العربية الى اللغات الأخرى ونشرها في مختلف دول العالم، بغية تحسين صورة الشخصية العربية والإسلامية لدى الآخر.

وأشار الى أن المعلمة تنقسم الى 4 أقسام رئيسية، هي المقاصد والضوابط الفقهية و

شبكةعيونالإخبارية

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