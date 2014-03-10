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ضبط متهم وبحوزته بندقية آلية ورشاش وكمية من المخدرات بقنا‎

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ضبط متهم وبحوزته بندقية آلية ورشاش وكمية من المخدرات بقنا‎ ضبط متهم وبحوزته بندقية آلية ورشاش وكمية من المخدرات بقنا‎

تمكنت وحدة مباحث قفط بقيادة النقيب هيثم الجرف من ضبط مسجل فى قضايا سلاح وبحوزته بندقية آلية ورشاش بورسعيدي وعدد من الطلقات وكمية من نبات البانجو المخدر.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط بالواقعة.

كانت قوة أمنية قد تمكنت من ضبط أحمد محمد يوسف عبد الحميد 35 سنة عامل ومقيم البراهمة بمركز قفط والسابق اتهامة فى قضايا سلاح وتمكنت القوة من ضبطة وبحوزته بندقية آلية و5 طلقات ورشاش بور سعيدى وكمية من نبات البانجو المخدر وزن تقريبا 100 جرام.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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