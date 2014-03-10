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مباحث الشرق تلقي القبض علي أحد اللصوص أثناء قيادته سيارة مبلغ عنها

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مباحث الشرق تلقي القبض علي أحد اللصوص أثناء قيادته سيارة مبلغ عنها مباحث الشرق تلقي القبض علي أحد اللصوص أثناء قيادته سيارة مبلغ عنها

المتهم

تمكنت مياحث قسم الشرق برئاسة الرائد تامر سليم ، من القبض علي أحد اللصوص أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها من دائرة قسم العرب .

و كان اثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الشرق برآسة الرائد/ تامر سليم – رئيس وحدة المباحث … بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الامنية شاهدوا الشقى الخطر / حسام محمد الكيلانى ــ مقيم دائرة بورفؤاد ( مسجل جنائياً سرقات عامة )اثناء قيادته للسيارة رقم ( 46241 منطقة حرة بورسعيد ) والمبلغ بسرقتها فى المحضر 770 جنح العرب لسنة 2014 .

على الفور قام الضباط بمطاردتة بشوارع المدينةحتى تمكنوا من اللحاق بة وضبطة والسيارة وبمواجهتة اعترف بإرتكاب الواقعة وسرقة السيارة من دائرة قسم العرب .

وقد وجه اللواء/ محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية – مدير الامن الشكر للضباط والقوات القائمين على الضبط … وكلف ادارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهم ..واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

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