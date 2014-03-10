مباحث الشرق تلقي القبض علي أحد اللصوص أثناء قيادته سيارة مبلغ عنها

تمكنت مياحث قسم الشرق برئاسة الرائد تامر سليم ، من القبض علي أحد اللصوص أثناء قيادته سيارة مبلغ بسرقتها من دائرة قسم العرب .

و كان اثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الشرق برآسة الرائد/ تامر سليم – رئيس وحدة المباحث … بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الامنية شاهدوا الشقى الخطر / حسام محمد الكيلانى ــ مقيم دائرة بورفؤاد ( مسجل جنائياً سرقات عامة )اثناء قيادته للسيارة رقم ( 46241 منطقة حرة بورسعيد ) والمبلغ بسرقتها فى المحضر 770 جنح العرب لسنة 2014 .

على الفور قام الضباط بمطاردتة بشوارع المدينةحتى تمكنوا من اللحاق بة وضبطة والسيارة وبمواجهتة اعترف بإرتكاب الواقعة وسرقة السيارة من دائرة قسم العرب .

وقد وجه اللواء/ محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية – مدير الامن الشكر للضباط والقوات القائمين على الضبط … وكلف ادارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهم ..واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .