القبض علي اثنين ببورسعيد بحوزة كل منهما سلاح ناري

تمكن النقيب عمرو الفيومى بقسم شرطة جنوب بور سعيد بكمين محطة تحصيل الرسوم من ضبط ” عمرو عويس حسن عبد الخالق ــ مقيم دائرة قسم العرب حال عبورة للكمين مستقلًا سيارة ربع نقل محاولًا الفرار، حيث تمكن الضابط من السيطرة علية وضبطة وبحوزتة سلاح نارى “طبنجة عيار 8 مم” و 4 طلقات من ذات العيار .

كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المناخ من ضبط ” أحمد السيد على – شهرته أحمد فوزى ــ مقيم دائرة قسم العرب من ذوى المعلومات الجنائية محرزاً سلاح نارى “بندقية خرطوش عيار 12 مم ” محلى الصنع و طلقتين 2 من ذات العيار.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية و بعرضهما علي النيابة أمرت بحبس كل منهما أربعة ايام علي ذمة التحقيقات.