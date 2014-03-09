مسئول بالخارجية الإثيوبية يرحب بوساطة إسرائيل بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

ذكر مركز والتا الاعلامى الاثيوبى اليوم أن مسئولاً بوزارة الخارجية الاثيوبية رحب بعرض إسرائيل للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبى.

ونقل المركز الاعلامى الاثيوبى عن المسئول جيمال بيكر مدير إدارة شئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاثيوبية قوله ” إن أى دولة مثل إسرائيل ربما تثير مثل هذه الفكرة ، وإن إثيوبيا تعرب عن تقديرها لذلك “.

وكانت وكالة الأنباء الاثيوبية قد ذكرت مؤخراً أن وزير الزراعة الاسرائيلى يائير شامير أعرب عن إستعداد إسرائيل لمساعدة مصر وإثيوبيا فى التوصل إلى إتفاق بشأن بناء سد النهضة الاثيوبى ، وأن شامير ذكر ذلك خلال اجتماعه يوم الخميس الماضى مع رئيس الوزراء الاثيوبى هايلى ماريام دسالين ، ولكن الوكالة لم تحدد الكيفية التى تعتزم بها إسرائيل مساعدة الدولتين على تسوية خلافاتهما بشأن سد النهضة .

أ ش أ