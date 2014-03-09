السيول تغرق قرى العتمانية وعزبة سالم ووادي الشيح بالبداري بأسيوط‎

تسببت السيول في غرق 3 قرى بمركز البداري بأسيوط والذي أدى إلى تهجير جماعي للأهالي بعد غرق عدد كبير من منازل القرى الثلاث والتي غمرتها مياه السيول التي ضربت القرى من ناحية الجبل الشرقي بمنطقة وادي الشيح.

وقالت مصادر مسؤولة إن عددًا من قيادات المحافظة وقيادات الأمن علي رأسهم اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، وقيادات الأمن العام توجهوا إلى قرى العتمانية وعزبة سالم ووادي الشيح، بعد تعرضها لسيول وأسفرت عن تهدم وتصدع ما يقرب من 13 منزل وغرق ما يقرب من 10 آلاف فدان من بينها مساحات كبيرة تابعة للقوات المسلحة المعروفة بمزرعة وادي الشيح.

وقالت المصادر إن أجهزة المحافظة تحاول إجلاء أهالي القرى الثلاث بعد سقوط وغرق منازلهم وهروبهم للطريق السريع ومنطقة سكنية ملاصقة للجبل الشرقي ، حيث بدأت عمليات نزوح عدد كبير للقرى المجاورة ، وقالت المصادر إن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط يقوم حاليا بحصر الأخطار التي لحقت بالقرى .

وقال مؤمن عبد الرازق من أهالي قرية العتمانية إن أكثر من 5 منازل سقطوا في قرية العتمانية من بينهم منزل ، جلال شحاته صديق طابقين ، وأولاد عزاز صديق احمد ، وأولاد عبده صديق ، وعوض عبد الظاهر ، فضلا عن غرق عشرات المنازل .

وأضاف شهود عيان أن الأهالي تركوا القرى الثلاث بنسائهم وأطفالهم وعدد من حيواناتهم تاركين أمتعتهم تغرق في المياه التي ارتفعت نحو 3 أمتار – علي حد قولهم