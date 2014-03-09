جولة تفقدية لمحافظ سوهاج لمخرات السيول بقرية نزلة عمارة بطهطا

قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج عصر اليوم بجولة تفقدية ميدانية لمخرات السيول بقرية نزلة عمارة التابعة لمركز ومدينة طهطا يرافقة المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة، وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة طهطا، كما أوفد شعبان قنديل سكرتير عام مساعد المحافظة لتفقد قري الجلاوية وبني واصل بساقلتة.

حيث اطمأن المحافظ علي قرية نزلة عمارة بغرب طهطا خاصة بعد هطول أمطار غزيرة صباح اليوم أدت إلي تركز المياه في أنحاء متفرقة بشوارع القرية وتضرر بعض الحوائط القديمة والمقامة بالطوب اللبن ولم تحدث أية أضرار بالماشية أو أية خسائر في الأرواح.

وبمعاينة مخرات السيول بطهطا وجه بزياة عدد أحواض المخرات ودراسة توصيل تلك المخرات بأقرب ترعة موجودة والتي تبعد حوالي من 300 إلي 400 متر لتقليل الأخطار من تجمعات المياه بالمخرات مع تدعيم سدود أحواض المخرات والتي دعمت بالفعل منذ الإبلاغ عنها.

ومن جانبه وضح حسام محمدين رئيس مدينة طهطا أنه تم التعامل وتدعيم سدود المخرات فور الإبلاغ عن زيادة تجمعات المياه من خلال الأجهزة واللوادر بالتعاون مع مديرية الطرق والوحدات المحلية والقروية المجاورة من خلال توجيهات المحافظ وغرف العمليات وتم تدعيم السدود ولم تحدث أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات إلا بعض الحوائط القديمة والمقامة كحظائر للماشية .

وأكد المحافظ أنه لا تهاون ولا تقصير في أداء الأجهزة التنفيذية والمعاونة بالمحافظة لدورها خاصة في مثل هذه الظروف والعمل كخلية نحل، لافتًا إلي حرصه الدائم علي المتابعة الميدانية ورؤية الأمور علي الواقع فقد انتهي عصر الجلوس في المكاتب وانتظار الفرج والتعامل بعيدا عن الاحداث دون الاحساس الحقيقي بمشاكل الناس .