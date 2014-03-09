مارسيلو: اقتربنا من المثالية أمام ليفانتي

يرى الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو أن فريقه اقترب من “المثالية” في فوز فريقه على ليفانتي بثلاثية نظيفة بالليجا.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب اللقاء “قدمنا مباراة شبه مثالية، الشوط الأول لم نكن في كامل مستوانا مثل الثاني، ولكن المهم هو عدم تلقي مرمانا لأهداف”.

وأضاف اللاعب “الفشل اليوم لم يكن خيارا، نحن نركز فقط في عملنا، بالتأكيد من الأفضل أن يخسر خصومنا، ولكننا ننظر لأنفسنا”.

وعن الهدف الثاني الذي سجله بقدمه اليمنى قال مازحا “لا مانع من أن ألعب في الناحية اليمنى، أحاول القيام بهذه الأمور في التدريبات واليوم نجحت في التسجيل”.

وأضاف اللاعب بخصوص الاصابة الذي تعرض لها الظهير الأيمن داني كارباخال والتي لم تتضح خطورتها بعد “أنا مستعد لمساعدة الفريق اذا ما طلب مني المدرب اللعب في هذا المركز، ولكن أتمنى أن يكون كارباخال في أفضل حال”.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 67 نقطة لينفرد مجددا بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو الوصيف وأربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

وكالات