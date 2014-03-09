أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مارسيلو: اقتربنا من المثالية أمام ليفانتي

Google+ Print
مارسيلو: اقتربنا من المثالية أمام ليفانتي مارسيلو: اقتربنا من المثالية أمام ليفانتي

مارسيلو

يرى الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو أن فريقه اقترب من “المثالية” في فوز فريقه على ليفانتي بثلاثية نظيفة بالليجا.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب اللقاء “قدمنا مباراة شبه مثالية، الشوط الأول لم نكن في كامل مستوانا مثل الثاني، ولكن المهم هو عدم تلقي مرمانا لأهداف”.

وأضاف اللاعب “الفشل اليوم لم يكن خيارا، نحن نركز فقط في عملنا، بالتأكيد من الأفضل أن يخسر خصومنا، ولكننا ننظر لأنفسنا”.

وعن الهدف الثاني الذي سجله بقدمه اليمنى قال مازحا “لا مانع من أن ألعب في الناحية اليمنى، أحاول القيام بهذه الأمور في التدريبات واليوم نجحت في التسجيل”.

وأضاف اللاعب بخصوص الاصابة الذي تعرض لها الظهير الأيمن داني كارباخال والتي لم تتضح خطورتها بعد “أنا مستعد لمساعدة الفريق اذا ما طلب مني المدرب اللعب في هذا المركز، ولكن أتمنى أن يكون كارباخال في أفضل حال”.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 67 نقطة لينفرد مجددا بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو الوصيف وأربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا