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سيدورف يستدعي قوته الضاربة لمواجهة أتلتيكو مدريد

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سيدورف يستدعي قوته الضاربة لمواجهة أتلتيكو مدريد سيدورف يستدعي قوته الضاربة لمواجهة أتلتيكو مدريد

الميلان

استدعى الهولندي كلارينس سيدورف المدير الفني لميلان الإيطالي اليوم 22 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب فيسنتي كالديرون.

ويسعى “الروسونيري” لتعويض هزيمته إيابا على ملعبه بهدف نظيف، إلا أن الفريق مازال يعاني من “ترنح” النتائج، خاصة بعد هزيمته في الجولة الجارية من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام أودنيزي”0-1″.

ويعود للفريق نجم الهجوم ماريو بالوتيلي بعد تعافيه من إصابة الكتف التي لحقت به، ليكون جاهزا للمشاركة أمام أتلتيكو يوم الثلاثاء القادم.

وفيما يلي قائمة سيدورف:-

حراسة المرمى: كريستيان أبياتي – ماركو أميليا – فرديناندو كوبولا.

الدفاع: كريستيان أبياتي – دانييل بونيرا – كيفن كونستانت – ماتيا دي تشيليو – فيليب ميكسيس – عادل رامي – كريستيان زاكاردو – كريستيان زاباتا.

الوسط: بيرسا – نيجل دي يونج – إيمانويلسون – مايكل إيسيان – ريكاردو كاكا – أندريا بولي – علي سولي مونتاري.

الهجوم: ماريو بالوتيلي – جيامباولو باتزيني – روبينيو – عادل تاعرابت

وكالات

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