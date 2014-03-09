سيول وأمطار غزيرة وسط القاهرة.. واستمرار انخفاض الحرارة للغد

شهدت منطقة وسط القاهرة، منذ قليل، موجة برد شديدة، صحبها سيول وسقوط أمطار بغزارة.

فيما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس على البلاد غدا الأثنين، فى حالة عدم استقرار حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة على محافظات صعيد مصر وسيناء وأمطار متوسطة الشدة على باقى أنحاء الجمهورية والطقس شتوى معتدل الحرارة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على باقى الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الاحمر تؤدى الى اضطراب فى الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة الى مضطرب، وارتفاع الموج فيهما من مترين الى ثلاثة أمتار، والرياح فى البحرين المتوسط و الأحمر شمالية غربية.