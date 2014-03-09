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إخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية السابق للأهرام بكفالة 500 جنيهًا

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إخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية السابق للأهرام بكفالة 500 جنيهًا إخلاء سبيل مدير الإدارة الهندسية السابق للأهرام بكفالة 500 جنيهًا

قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف نبيل صليبإخلاء سبيل محمد تيمور حسيب مسئول الادارة الهندسية السابق بالاهرام بكفالة مالية 500 جنية علي  ذمة التحقيقات في قضايا فساد مؤسسة الاهرام .

وكان قرار صدر بمنع 14 شخصية من مؤسسة الأهرام من السفر وهم كل من: نهال فاروق، دعاء رأفت، ياسر بدر يوسف، رانيا فاروق، نادية جادو، مها النحاس، أحمد سمير شهري، هويدا عزب، عمرو صلاح رشيد، وليد الأدغم، يوسف الباز، وائل عبد المجيد وافي، محمد ربيع عشماوي، وجليلة أبو العلا.

يذكر أن هيئة التحقيق القضائية تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتي كانت وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين، في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

كانت هيئة التحقيق القضائية باشرت التحقيق في تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

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