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بالصور.. احتفالية لكريم مدير إذاعة الوادي الجديد بحضور المحافظ

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بالصور.. احتفالية لكريم مدير إذاعة الوادي الجديد بحضور المحافظ بالصور.. احتفالية لكريم مدير إذاعة الوادي الجديد بحضور المحافظ

المحافظ يكرم المدير العام

شهد اللواء محمود خليفة ، محافظ الوادى الجديد ، الاحتفالية التى أقامتها إذاعة الوادى الجديد باستديوهات الإذاعة للسيد محمد عويس ، مدير عام إذاعة الوادى الجديد ، لبلوغه سن المعاش القانونية.

حضر الاحتفالية العاملون باذاعة الوادى الجديد ; حيث قدم الإذاعى محمد عويس الشكر للعاملين باذاعة الوادى الجديد على هذه اللمسة من الزملاء  مقدما الشكر للواء محمود  خليفة ، محافظ الوادى الجديد ، على تلبية دعوة الزملاء بالاذاعة.

وفى كلمه اللواء محمود خليفة محافظ الوادى الجديد ، الذى قدم الشكر لاذاعة الوادى الجديد على دورها الرائد فى التنمية ومتابعة الخبر والمعلومه وتوصيله للمستمع بالقرية والنجع والمدينة.

كما أكد على دور الترابط لفريق العمل باذاعة الوادى الجديد مقدما الشكر للاذاعى محمد عويس على ماقدمه من أفكار لإذاعة الوادى الجديد ، وفى نهايه الاحتفاليه قدم اللواء محمود خليفة ، محافظ الوادى الجديد ، درع المحافظة للاذاعى محمد عويس تقدير لجهوده فى العمل باذاعة الوادى الجديد.

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