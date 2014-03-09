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مدير أمن الأقصر : لا خسائر بشرية بسبب الأحوال الجوية السيئة بالمحافظة

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مدير أمن الأقصر : لا خسائر بشرية بسبب الأحوال الجوية السيئة بالمحافظة مدير أمن الأقصر : لا خسائر بشرية بسبب الأحوال الجوية السيئة بالمحافظة

اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر

 

قال اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر أن حالة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة اليوم الأحد لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأشار بكر في تصريحات خاصة لـ”أونا ” إلي أن هناك عدة منازل في أماكن متفرقة من المحافظة تضررت جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت وتجمعت علي هيئة برك حول تلك المنازل.

ونفي مدير أمن الأقصر أن تكون هناك أبراج ضغط عالي أو أعمدة إنارة قد سقطت جراء الطقس السيئ مشيرًا إلي أن مديرية أمن الأقصر لم تتلقي أية بلاغات في هذا الشأن سوي انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق نتيجة أعطال محدودة.

من جانبه أكد اللواء علاء الهراس السكرتير العام لمحافظة الأقصر تفعيل خطة مواجهة الأمطار والسيول بالمحافظة التى تعرضت لموجات متتالية من الأمطار والثلوج على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف الهراس أنه تم الدفع بـ 15 سيارة كسح مياه إلى مركز الطود لشفط المياه التى انحدرت من المناطق الجبلية المجاورة وتجمعت حول المنازل كما تم الدفع بسيارتين مماثلتين إلى مركز أرمنت مشيرًا إلى أن مركز الطود هو أكثر المراكز تضررًا من سقوط الأمطار بفعل عدد المنازل التى تضررت منها والتى وصلت إلى ما يزيد عن 10 منازل إلى جانب سقوط حوائط منزل واحد بمركز أرمنت.

وأشار الهراس إلي حدوث طفح ببحيرة الأكسدة التابعة لصرف صحى أرمنت بسبب إمتلائها بمياه الأمطار إلى الأراضى المجاورة مما تسبب فى خسائر زراعية يجرى حصرها لتعويض أصحابها وصرف مساعدات أو تعويضات للمضارين إلى جانب توزيع البطاطين والخيام لمن لا يستطيعون البقاء داخل منازلهم التى غمرتها المياه.

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أونا