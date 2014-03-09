مدينة باريس بالوادى الجديد تعلن عن وظائف جديدة بالوحدة المحلية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادى الجديد اليوم، عن مسابقة لوظائف جديدة بالوحدة المحلية للمركز، حسبما صرح المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد.

وقال عباس أن الإعلان تضمن وظائف رؤساء قرى ونواب رئيس مركز باريس على أن يشغل هذه الوظائف يكون من أبناء المحافظة ويتوافر به 5 شروط لاجتياز المسابقة هي حصوله على مؤهل عال، وأن يتمتع بالكفاءة والقدرة على القيادة، مع ضرورة خلو ملفه من أي جزاءات خلال العامين الماضيين، وعدم صدور حكم قضائي بعقوبة جنائية أو مخلة بالشرف.

وأضاف أن تلقي الطلبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمدينة باريس اعتبارًا من 12 مارس الجاري، ولمدة أسبوع حتى يوم 19 مارس الجاري على أن يتم تقديم الطلب باسم مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادي الجديد.