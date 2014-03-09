الهلال السوداني يهزم الملعب المالي بهدفين ويصعد لدور الـ16 لدوري الأبطال الأفريقي

تأهل فريق الهلال السوداني لكرة القدم إلى دور الـ 16 لبطولة دوري الأبطال الأفريقية، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على فريق الملعب المالي بهدفين دون رد ، في مباراة الإياب بين الفريقين والتي جرت بإستاد العاصمة السودانية “الخرطوم”.

ونجح الهلال في التقدم من ضربة ثابتة في الدقيقة 8 من المباراة، عن طريق لاعب الفريق مهند الطاهر، وأضاف اللاعب “بشة” الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 69 بضربة رأسية ، بعد دقيقة فقط من نزوله بديلا لتنتهي المباراة بهدفين للهلال دون رد في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بمالي بالتعادل السلبي.

أ ش أ