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الهلال السوداني يهزم الملعب المالي بهدفين ويصعد لدور الـ16 لدوري الأبطال الأفريقي

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الهلال السوداني يهزم الملعب المالي بهدفين ويصعد لدور الـ16 لدوري الأبطال الأفريقي الهلال السوداني يهزم الملعب المالي بهدفين ويصعد لدور الـ16 لدوري الأبطال الأفريقي

الهلال السوداني – أرشيفية

تأهل فريق الهلال السوداني لكرة القدم إلى دور الـ 16 لبطولة دوري الأبطال الأفريقية، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على فريق الملعب المالي بهدفين دون رد ، في مباراة الإياب بين الفريقين والتي جرت بإستاد العاصمة السودانية “الخرطوم”.

ونجح الهلال في التقدم من ضربة ثابتة في الدقيقة 8 من المباراة، عن طريق لاعب الفريق مهند الطاهر، وأضاف اللاعب “بشة” الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 69 بضربة رأسية ، بعد دقيقة فقط من نزوله بديلا لتنتهي المباراة بهدفين للهلال دون رد في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بمالي بالتعادل السلبي.

أ ش أ

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