فرع ثقافة الوادى الجديد ينظم عدة أنشطة فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي

ينظم فرع ثقافة الوادى الجديد عدة أنشطة فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وعيد المرأة المصرية، طبقًا لما صرح به السيد محسن حسب وكيل فرع ثقافة الوادى الجديد.

وقال حسب أنه سيتم عقد عدة ندوات عن المرأة ودورها كأم بعنوان “الأم ومكانتها فى الأديان السماوية والتى يتم تنظيمها بمقر بيوت الطالبات فى مدينة الخارجة”.

كما سيتم تنظيم ندوة أخرى بعنوان “المرأة ودورها فى صنع القرار ” وتعقد هذه الندوة بمقر مدرسة موط الثانوية بنات بمركز الداخلة وندوة أخرى بعنوان “دور المرأة ودورها فى تنمية الصناعات الحرفية ” وتعقد بمقر مدرسة موط الثانوية الزراعية فى مدينة موط بالداخلة ،هذا بالاضافة الى الامسيات الشعرية والسهرات لفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية .