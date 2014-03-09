أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرع ثقافة الوادى الجديد ينظم عدة أنشطة فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي

Google+ Print
فرع ثقافة الوادى الجديد ينظم عدة أنشطة فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي فرع ثقافة الوادى الجديد ينظم عدة أنشطة فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي

الهيئة العامة لقصور الثقافة – ارشيفية

ينظم فرع ثقافة الوادى الجديد عدة أنشطة فى الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وعيد المرأة المصرية، طبقًا لما صرح به السيد محسن حسب وكيل فرع ثقافة الوادى الجديد.

وقال حسب أنه سيتم عقد عدة ندوات عن المرأة ودورها كأم بعنوان “الأم ومكانتها فى الأديان السماوية والتى يتم تنظيمها بمقر بيوت الطالبات فى مدينة الخارجة”.

كما سيتم تنظيم ندوة أخرى بعنوان “المرأة ودورها فى صنع القرار ” وتعقد هذه الندوة بمقر مدرسة موط الثانوية بنات بمركز الداخلة وندوة أخرى بعنوان “دور المرأة ودورها فى تنمية الصناعات الحرفية ” وتعقد بمقر مدرسة موط الثانوية الزراعية فى مدينة موط بالداخلة ،هذا بالاضافة الى الامسيات الشعرية والسهرات لفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا