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مجموعات الأولتراس تُطالب بعزل “الداخلية” عن تأمين المباريات.. أو نقلها لدول أخرى

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أرشيفية

أرشيفية

أصدرت مجموعات الأولتراس المصرية بيانًا مُجمعًا تنتقد فيه منعها من حضور المباريات وتُطالب فيه بعدم قيام وزارة الداخلية بتأمين مباريات كُرة القدم مرة أُخرى، على أن تتولى شركات الأمن الخاصة مسؤولية التأمين كما يحدث في معظم دول العالم.

واستشهدت مجموعات الأولتراس خلال البيان بماتشات كرة السلة واليد والطائرة التي تُنظم في “الصالات” ويحضرها الألاف من المُشجعين دون وجود فرد أمن واحد، وتخرج هذه المباريات بسلام وتنظيم كبير.

وقد طالبوا بنقل مباريات فرقهم خارج في دول قادرة على تأمين المُُباريات -على حد وصفهم- في حالة رفض وزارة الداخلية هذه المطالب.

وقد حددت مجموعات الأولتراس يوم السبت القادم للتظاهر أمام مقر أنديتهم للمُطالبة بعودة الجماهير وعزل وزارة الداخلية عن تأمين مباريات كرة القدم على أن تتولى شركات أمن خاصة تأمينها.

البيان

البيان

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