انتهت - إكرامي يصعد بالأهلي لدور الـ16

أخطر هجمة للأهلي فى المباراه بتمريره من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء و يضعها سعد سمير بأتجاه المرمى و يتصدى لها الحارس.

عبد الله السعيد يسدد كرة خادعة، قليل من الحظ كان كفيلا بجعلها تهز الشباك.

تصدى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لتصويبة قوية، هي الفرصة الوحيدة حتى الدقيقة 12 من زمن المباراة ضد يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وخسر الأهلي من يانج أفريكانز بهدف في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع أهلي بنغازي في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام اللقاء على ملعب المكس بالاسكندرية بدون حضور جماهيري، بسبب قرار الأمن بعد اشتباك جماهير الأهلي مع قوات الشرطة خلال لقاء الأهلي والصفاقسي في كأس السوبر الإفريقي.

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ركلات الترجيح

- عبد الله يحرز السعيد يحرز الأولى

- هروب يحرز في إكرامي على طريقة بانينكا

- جدو يحرز الثانية

- كافو يحرز الثانية ليانج أفريكانز

- تريزيجيه يحرز الثالثة

- أكوي يحرز الثالثة

- معوض يضيع الرابعة

- إكرامي يتصدى للركلة الرابعة