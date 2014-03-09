ليبيا ترسل قوات البحرية لمنع إبحار ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية

قال مسئولون اليوم الأحد، إن البحرية الليبية وميليشيات موالية للحكومة أرسلت زوارق إلى ميناء يسيطر عليه محتجون مسلحون في شرق البلاد لمنع ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية من نقل نفط خام بيع دون موافقة الحكومة.

ورست الناقلة في ميناء السدرة أمس السبت 8 مارس.

ويسيطر المحتجون على ثلاثة مرافئ رئيسية في ليبيا منذ أغسطس للمطالبة بحصة أكبر من إيرادات تصدير النفط وحكم ذاتي للمنطقة الشرقية. وذكرت صحيفة الوسط اليومية أن الناقلة حُملت بنفط خام قيمته 36 مليون دولار.

ومع رسو الناقلة وتحميل النفط تتصاعد المواجهة بخصوص قضية المرافيء النفطية المغلقة منذ سبعة أشهر والتي تمثل جانبا من الاضطرابات المتفاقمة في ليبيا. وتكافح الحكومة الليبية للسيطرة على ميليشيات شاركت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 وترفض إلقاء السلاح متحدية سلطة الدولة.

وقال رئيس الوزراء علي زيدان أمس إن ليبيا ستقصف الناقلة -التي تبلغ حمولتها 37 ألف طن- إذا حاولت مغادرة الميناء وهو أحد أكبر مرافئ تصدير النفط في ليبيا. وأكد ذات التهديد اليوم الأحد المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة حبيب الأمين.

وقال الأمين “تم إصدار أوامر بالضرب واستعمال القوة أو كافة الإجراءات الممكنة لتعطيل.. لإيقاف.. لحجز (الناقلة) وحتى لضربها بالقوة إن لم تمتثل للتعليمات.”

ولم تظهر أي بادرة على أي إجراء عسكري عاجل. وقال مسؤولون إن البحرية والميليشيات الموالية للحكومة أرسلت عدة زوارق لمنع الناقلة من مغادرة الميناء.

ولم يصدر أي رد فعل عن حركة الاحتجاج التي يقودها ابراهيم الجضران الذي حارب من قبل قوات القذافي واستولى على ميناء السدرة وميناءين آخرين مع الآالاف من رجاله في أغسطس .

وقال حبيب الأمين “تم تحريك عدد من القطع البحرية. الآن أي حركة لهذه السفينة هي تحت السيطرة ولن يستطيع أحد تحريك هذه السفينة وإلا ستبقى خردة في مكانها.”

وقال متحدثان باسم المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وباسم المحتجين إن الناقلة لا تزال راسية في الميناء.

رويترز