باسم يوسف: لدي مقاطع لبرامج مصرية تحوي ألفاظ أسوأ مما يعرض في “البرنامج”

أكد باسم يوسف ، الإعلامي الساخر ، في لقاء مع برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر ، إنَ فكرة التنوية الخاصة بالكبار فقط ، تمت في الحلقة الرابعة علي قنوات سي بي سي ، وتم عرضها علي المحامي الخاص بالبرنامج ، وفيما يخص الألفاظ الخارجة التي تورد بالبرنامج ، أنه يوجد لدينا شرائط برامج مصرية بها محتوي من الألفاظ الخارجة أشد فجاجة مما يرد بالبرنامج.

وأشارَ في نفس السياق أن ، البرنامج ما هو إلا إنعكاس لما يوجد داخل المجتمع سواء من الفاظ أو إيحائات ولكن نحاول أن نعبر عنها في إطار السخرية ، وأضاف أن كل من فؤاد المهندس وعادل إمام قد لجأوا لها في المسرح خلال فترة الستينات .