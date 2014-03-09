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باسم يوسف: لدي مقاطع لبرامج مصرية تحوي ألفاظ أسوأ مما يعرض في “البرنامج”

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باسم يوسف: لدي مقاطع لبرامج مصرية تحوي ألفاظ أسوأ مما يعرض في “البرنامج” باسم يوسف: لدي مقاطع لبرامج مصرية تحوي ألفاظ أسوأ مما يعرض في “البرنامج”

باسم يوسف

أكد باسم يوسف ، الإعلامي الساخر ، في لقاء مع برنامج يحدث في مع شريف عامر ، إنَ فكرة التنوية الخاصة بالكبار فقط ، تمت في الحلقة الرابعة علي قنوات سي بي سي ، وتم عرضها علي المحامي الخاص بالبرنامج ، وفيما يخص الألفاظ الخارجة التي تورد بالبرنامج ، أنه يوجد لدينا  شرائط برامج مصرية بها محتوي  من الألفاظ الخارجة أشد فجاجة  مما يرد بالبرنامج.

وأشارَ في نفس السياق أن ، البرنامج ما هو إلا إنعكاس لما يوجد داخل  المجتمع  سواء من الفاظ أو إيحائات ولكن نحاول أن نعبر عنها في إطار السخرية ،  وأضاف أن كل من    فؤاد المهندس  وعادل إمام قد لجأوا لها في المسرح خلال فترة الستينات .

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