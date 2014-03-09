أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير التعليم يحذر المدارس الخاصة من زيادة المصروفات الدراسية

Google+ Print
وزير التعليم يحذر المدارس الخاصة من زيادة المصروفات الدراسية وزير التعليم يحذر المدارس الخاصة من زيادة المصروفات الدراسية

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

حذر وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر المدارس الخاصة والمدارس الدولية التي قامت برفع المصروفات الدراسية لطلابها ببداية النصف الثاني من العام الدراسي، بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

جاء ذلك عقب ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور تتضمن قيام مدارس أبنائهم برفع المصروفات الدراسية بطريقة غير مبررة تزيد الأعباء المالية على كاهلهم.

وأكد الوزير، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المدرسة التي يرد بشأنها شكاوى تتعلق بالمصروفات، مُحذرًا من مخالفة التعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد.

يذكر أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص قد أقرت العمل بنظام الشرائح لجميع الصفوف بالمدارس الخاصة كالتالي:

1ـ 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنويا.

2ـ 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه.

3ـ 10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه.

4ـ 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.

5ـ 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه.

6ـ 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه.

فى حين حدد القرار الوزاري عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة للطلاب بالمدارس الدولية بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو 7% سنوياً أيهما أقل.

ويتم تحديد المصروفات الدراسية وإعلانها فى مكان ظاهر بالمدرسة بداية العام الدراسي، ولا يتم إدراج أى زيادة خلال العام.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا