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مانشستر سيتي يفشل في الثأر من ويجان ويودع كأس إنجلترا بهزيمة قاسية

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مانشستر سيتي يفشل في الثأر من ويجان ويودع كأس إنجلترا بهزيمة قاسية مانشستر سيتي يفشل في الثأر من ويجان ويودع كأس إنجلترا بهزيمة قاسية

ويجان والسيتي – أرشيفية

ودع فريق مانشستر سيتي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بعد هزيمته على ملعبه اليوم أمام ضيفه ويجان أثليتيك بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ربع النهائي للبطولة.

وتقدم ويجان بهدف أول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب خوردي جوميز من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب بيريتش الهدف الثاني في الدقيقة 47، واستطاع سمير نصري تقليص النتيجة وأحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 68.

وحاول مانشستر سيتي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة وكان قريباً من ذلك بالفعل، إلا أن رعونة مهاجميه دجيكو وأجويور، وبسالة دفاع ويجان وحارس مرماه حالت دون، ذلك لتنتهي المباراة بهزيمة قاسية لمانشستر سيتي على ملعبه ووسط جماهيره.

وبذلك فشل مانشستر سيتي في الثأر من ويجان الذي حقق لقب هذه البطولة العام الماضي على حساب السيتي بعد فوزه عليه في المباراة النهائية بهدف للاشئ.

وسيلتقي ويجان في مباراة نصف النهائي أمام الأرسنال الذي كان قد تأهل بالأمس بعد فوزه الكبير على إيفرتون بنتيجة “4-1″ في مباراة ربع النهائي.

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