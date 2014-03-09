دجلة يتأهل لدور16 على حساب الجمارك بطل توجو فى الكونفدرالية

تأهل فريق وادى دجلة الى دور الـ 16 لكأس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكونفيدرالية” لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على الجمارك بطل توجو بهدفين نظيفين فى إطار المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الدفاع الجوى فى إياب دور ال32 بالبطولة الأفريقية .

وقدم لاعبو دجلة أداء رائعا خلال المباراة وسيطروا على مجريات اللقاء، وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى الفريق المنافس عن طريق صلاح الدين وعبد الفتاح الاغا واللذين اضاعا عدد من الفرص الخطيرة ، بينما جاءت أخطر هجمات الجمارك في عرضية خطيرة تصدى لها الحارس عصام الحضري ببراعة في الدقيقة 41 من عمر الشوط.

وأحرز الهدف الاول أحمد عادل في الدقيقة 23 بعرضية متقنة من صلاح الدين سعيد ليسددها بقدمه اليمنى في شباك بطل توجو ثم أضاف عبد الفتاح الاغا الهدف الثاني في الدقيقة 50 بعرضية رائعة من محمد عبد الفتاح “تاحا” ليودعها برأسه في شباك المرمى.