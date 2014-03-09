مجلس الوزراء: الانتهاء من مشروع ترعة الزمر خلال 27 شهرًا

قال السفير هانى صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه أثناء جولة تفقدية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لاحظ مشاكل مرورية وتلوث فى منطقة ترعة الزمر، ومن ثم عقد اجتماعا ضم مجموعة من الوزراء المعنيين ومحافظ الجيزة، واجتمعوا على إقامة مشروع محور مرورى رئيسى بطول 15 كيلو مترا فوق الترعة، لافتاً إلى أن الانتهاء من مشروع ترعة الزمر سينتهى خلال 27 شهرًا.

وأضاف "صلاح " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن" على فضائية "الحياة" إن "محور الزمر" يعد مشروع قومى يخدم المنطقة ويخفف الازدحام والتكدس المرورى، موضحاً أن المشروع سيتكلف 850 مليون جنيه على عامين ماليين حتى 30 يونيو 2016.