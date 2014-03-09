اليوم السابع تكشف تفاصيل اجتماع مبارك مع المخابرات يوم 30 يناير 2011

فى الحلقة الثالثة من سلسلة "قالوا عن مبارك"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر، غدًا الاثنين، تفاصيل شهادة الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، التى يفتح فيها النار على المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، لافتًا إلى أن ما قاله المشير طنطاوى عن تسلل عناصر من حماس عبر الأنفاق لمصر شواهد وليست معلومات، كما يكشف عنان عن أنه فوجئ بحضور جمال مبارك بصحبة والده الرئيس الأسبق اجتماعًا مع المخابرات والجيش يوم 30 يناير 2011.

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