وزير التعليم: 9500 وظيفة فى التربية ومحو الأمية خلال الفترة المقبلة

قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، إنه سيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن 4500 وظيفة جديدة للحاصلين على مؤهل عال تربوى، لسد العجز فى جميع التخصصات بمختلف المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها الوزير لعدد من مدارس الدقهلية أثناء عودته من محافظة دمياط، ورافقه فى الزيارة اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد أبوالنصر، أنه سيتم التعاقد مع من تنطبق عليهم الشروط. كما سيتم تعيين 5 آلاف آخرين للعمل فى مجال محو الأمية وتعيين الكبار.

وقال أبو النصر، إنه لا تأجيل للامتحانات، وأن امتحانات كافة المراحل ستتم فى مواعدها المعلن عنها سابقًا، خلال شهرى (مايو ويونيو) المقبلين. مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى تتراوح ما بين 85 إلى 95% فى مختلف المحافظات .

وناشد أبو النصر أولياء الأمور بعدم الخوف من إرسال أبنائهم إلى المدارس. مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملا بين وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم فى هذا الإطار.

وأوضح أنه تم إطلاق أسماء شهداء الثورة على المدارس المقامة بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية، أما المدارس التى تبرع بأرضها مواطنون فيتم تكريمهم بإطلاق أسمائهم عليها، وذلك حلا لمشكلة الخلاف بين أهالى قرية (الدمايرة) مركز بلقاس على إطلاق اسم أحد الشهداء على مدرستها.

وأكد أنه لن يتم فصل أى مدرس مساعد تم التعاقد معه للتدريس، بسبب عدم تقديم ما يفيد حصوله على المؤهل التربوى، لافتًا إلى استمرار التعاقد لحين تقديم هذا المؤهل، موضحًا أنه تم انتهاء إجراءات تعيين 75 ألفًا و195 مدرسًا مساعدًا.