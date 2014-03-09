البابا تواضروس يعتذر عن عدم حضور احتفالية البابا كيرلس

اعتذر قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عدم حضور احتفالية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى المقامة للاحتفال بذكرى مرور 43 عامًا على نياحة وفاة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك اعتراف المجمع به قديسًا، وأناب عنه الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس دير مارمينا.

واستقبل الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأساقفة الذين حضروا للمشاركة بالاحتفالية ومنهم، الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، ورئيس لجنة المصنفات الكنسية، الانبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا موسى أسقف عام الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، والأنبا مينا رئيس دير مار جرجس الخطاطبة، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن حياة البابا كيرلس السادس ورهبنته، وإنجازاته خلال فترة اعتلائه الكرسى البابوى، وتخلل الفيلم كلمات مقتضبة عن القديس البابا كيرلس بصوت ابن شقيقة البابا كيرلس.