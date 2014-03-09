أستاذ الكبد بمعهد تيودور بلهارس: خفض سعر العقار الجديد لفيروس سى

أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التابعة لوزارة الصحة، والمتخصصة بالتفاوض مع شركات الدواء المنتجة لعقاقير فيروس سى الجديدة، نجحت فى الوصول حتى الآن لسعر 30 ألف جنيه للكورس العلاجى الكامل، وذلك للعقار المنتج من قبل شركة الدواء الأمريكية جلياد.

وأشار الخياط إلى أن السعر الذى تم التوصل إليه حتى الآن خصم حوالى 200 ألف جنيه من سعر الدواء الأصلى، موضحا أن التفاوض مازال مستمرا حتى الآن حول سعر الدواء، حيث من المتوقع أن يصل الاتفاق النهائى إلى أقل من 20 ألف جنيه للكورس العلاجى الكامل.

وأضاف أن الوصول لهذا السعر جاء لعدة أسباب، أهمها إعلان القوات المسلحة عن جهاز علاج فيروس سى، وطرح 30 دواء جديدا لعلاج فيروس سى خلال العامين المقبلين، مما يجعل هناك منافسة قوية للشركة التى تم التفاوض معها، موضحا أنه تم التفاوض مع 8 شركات دواء حتى الآن.

وفيما تردد عن طرح الكورس العلاجى بـ1500 دولار، أوضح الخياط أن هذا السعر يخص الدواء المصنع بالهند، والذى سيطرح للمواطنين الهنديين، لكنه لن يطرح خارج الهند بنفس السعر إلا بعد عامين على الأقل.

وتصل مدة الكورس العلاجى الكامل إلى 3 أشهر فى حالة تناول الدواء مصاحبا لحقن للإنترفيرون، و6 أشهر فى حالة تناول أقراص الدواء دون استخدام الحقن، وذلك يتحدد وفقا لحالة المريض، لكن الطريقتين لهما نفس نسب للنجاح، ومن المنتظر طرحه ضمن نظام العلاج على نفقة الدولة.

الجدير بالذكر أن الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وعميد معهد الكبد القومى، صرح الأسبوع الماضى بوصول المفاوضات مع شركات الأدوية المنتجة لعقاقير فيروس سى الجديدة إلى نتائج ناجحة، مؤكدا أنه سيتم طرح العقار بسعر منخفض، على أن يطرح بالأسواق المصرية فى حالة انتهاء إجراءات تسجيله خلال شهر يونيو المقبل، أو يوليو المقبل على أقصى تقدير.