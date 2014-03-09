وقفة لنشطاء أقباط للتنديد بحوادث قتل المصريين فى ليبيا

تقدم عدد من النشطاء الأقباط بمذكرة للمكتب الإعلامى للأمم المتحدة عقب وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة اليوم لتقديم مذكرة شكوى ضد ليبيا.

وقال سعيد فايز، المحامى، إن المذكرة تتضمن أربعة مطالب وهى عمل لجنة دولية للتحقيق ضد الانتهاكات التى تتم ضد العمالة المصرية فى ليبيا على أساس العرق والدين، وإلزام ليبيا بدفع تعويضات للضحايا والذين عذبوا ومطالبة الأمين العام باستخدام المادة 99 من قانون الأمم المتحدة لعرض الموضوع على مجلس الأمن، وإدراج بنى غازى منطقة إرهابية واستخدام سلطاته لحث ليبيا على مراعاة حقوق الإنسان وتتبع المجرمين الذين قاموا بقتل الأقباط.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها: "كرامة المصريين فى الغربة تضعها أو تفرط فيها الحكومة"، و"لو ليبيا من غير رئيس ليه لينا فيها سفير"، و"من مسلمى مصر إلى المجتمع الدولي: أوقفوا قتل الأقباط" ورددوا هتافات: "روحى يا شمس الثورة وغيبى .. يسقط كل الظلم الليبى"، و"هى هى المسرحية والقبطى هو الضحية".