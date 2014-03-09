الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة غربا وتظهر السحب على المناطق الجبلية بعد الظهر قد تكون ركامية ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام، كما تزداد الرطوبة نسبيا في ساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 28 كم/ ساعة خلال الصباح و الليل ، تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 16 - 36 كم/ساعة بعد الظهر والمساء .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا.
> درجات الحرارة نسب الرطوبة.
> المدينة العظمى الصغرى العليا
> الدنيا.
> أبوظبي 34 18 85 25 .
> دبي 32 20 85 35 .
> الشارقة 33 18 85 30.
> عجمان 32 20 90 35 .
> أم القيوين 33 19 90 30
> رأس الخيمة 34 17 90 35 .
> الفجيرة 26 22 80 50 .
> العين 34 22 85 30 .
> ليوا 36 17 95 35 .
> الرويس 34 18 90 30 .
> السلع 33 18 85 25.
> دلما 28 21 90 60 .
> طنب الكبرى 29 18 85 45 .
> طنب الصغرى 29 18 85 45 .
> أبوموسى 30 19 80 40.