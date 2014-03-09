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اختتام مراسم العزاء بوالدة سالم الهندي

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اختتام مراسم العزاء بوالدة سالم الهندي اختتام مراسم العزاء بوالدة سالم الهندي

ببالغ الأسى والحزن تلقى سالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات، العزاء في وفاة والدته رحمها الله حيث أقيمت الصلاة على جثمانها في الجعفرية بالكويت، وتم استقبال المعزيين في منزل العائلة، وكانت مراسم العزاء خاصة واقتصرت على المقربين من الأصدقاء والعائلة بعيداً عن وسائل الإعلام. ومازال الهندي يتلقى التعازي من مختلف الجهات والأوساط حيث تتوالى التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الإعلاميين والنجوم والأصدقاء، للتعبير عن حزنهم ومواساتهم له على مصابه الأليم.
أسرة "سيدتي" تتوجه بأحر التعازي لسالم الهندي وعائلته و أن يلهمهم الله الصبر والسلوان ويسكن الفقيدة فسيح جناته وإن لله وإنا إليه راجعون.

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سيدتي