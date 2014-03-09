شلل بشوارع الغردقة وإغلاق «الدائري الخارجي» بسبب «السيول»

تسبب سقوط الثلوج والأمطار الغزيرة، الأحد، في غرق شوارع الغردقة وسفاجا، ما تسبب نتج عنه شلل تام بشوارع المدينة، وخلت منطقة «السوق السياحي والممشى السياحي» من أي سائحين.

وقررت الإدارة العامة للمرور بالبحر الأحمر، الأحد، إغلاق الطريق «الدائري الخارجي»، غرب مدينة الغردقة، بسبب تعرض المنطقة في الكيلو 17شمال الغردقة إلى «سيول خفيفة»، بسبب الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.

كانت مدن «الغردقة وسفاجا والقصير» شهدت، الأحد، موجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة وكثرت فى المناطق الجبلية الغربية، وزادت إلى حد «السيول» بشمال الغردقة بالطريق الدائري الخارجي، وتم إغلاقه كإجراء احترازي، لتدفق المياه إلى مخرات «السيول».

كان الكيلو 40 بطريق «رأس غارب – الغردقة»، شهد غزارة في سقوط الأمطار بالمناطق الجبلية.