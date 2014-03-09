رئيس الوزراء يبحث خلال اجتماع وزاري تطوير منطقتى حلايب وشلاتين

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب حرص الدولة على المضى قدماً فى تسريع وتيرة العمل فى تنمية منطقتى حلايب وشلاتين جنوب شرقي البلاد ، خاصة فى ظل ما تمتلكه المنطقتين من موارد وثروات طبيعية وبشرية وتعدينية تؤهلهما للمساهمة بدور بارز فى خلق فرص استثمارية كبيرة، تساهم فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية فى الوطن.

وشدد محلب على ضرورة عقد اللجنة الوزارية لتنمية مدينتى حلايب وشلاتين بشكل دورى، ووجه رئيس الوزراء بعقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية فى حلايب وشلاتين، للوقوف على الإنجازات التى تمت على أرض الواقع، كما وجه بأن يكون وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى هو مقرر هذه اللجنة، فى ظل تعدد المشروعات التى تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها فى المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة رئيس الوزراء اليوم /الأحد/ لمناقشة تنمية منطقة حلايب وشلاتين، حضره كل من وزراء الداخلية، التجارة والصناعة والاستثمار، والاتصالات، والسياحة، والتنمية المحلية والإدارية، الرى، والزراعة، والتخطيط والتعاون الدولى، والإعلام، والإسكان، والشباب والرياضة، والصحة، بالإضافة إلى محافظ البحر الأحمر، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، كما حضر الاجتماع أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، للتعرف على رؤيته بعد الزيارة التى أجراها لمنطقتى حلايب وشلاتين خلال شهر فبراير الماضى.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب – وشلاتين – وأبو رماد)، والتى تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، من خلال رصد مبلغ 764.2 مليون جنيه للعمل على تنمية هذا القطاع بصفة عاجلة، وتتضمن أهم تلك المشروعات اعتماد مبلغ مليون جنيه لتقوية الإرسال التليفزيونى فى حلايب وشلاتين، فضلا عن اعتماد مبلغ مليون جنيه لتجهيز المركز الإعلامى بالمنطقة، واعتماد وزارة الثقافة مبلغ 7 ملايين جنيه، لإنشاء قصر ثقافة شلاتين، بحيث يتم افتتاحه فى أكتوبر 2014، بالإضافة إلى إقامة قصور ثقافة فى رأس حدربة وحلايب وأبو رماد وأبرق، كما تم الانتهاء من إنشاء نحو 60% من مركز شرطة حلايب من خلال التمويل المقدم من وزارة الداخلية.

ويجرى حاليا العمل على إنشاء 10 مساجد بواقع 5 مساجد يتم تجديدها وتوسعتها، و5 مساجد أخرى من خلال جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واستكمال إنشاء نزل شباب تتكلف 3 ملايين جنيه، كما تم اعتماد 10 ملايين جنيه، لإنشاء مركز شباب مطور فى حلايب وشلاتين.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بزيادة القوافل الطبية فى مدينتى حلايب وشلاتين، وتزويدها بأطباء من جميع التخصصات، إضافة إلى إنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية، كما وجه سيادته بضرورة استخدام الطاقة الشمسية فى المدينتين، لتصبحا أول مدينتين تعملان بالطاقة الشمسية لتكونا نموذجا قابلا للتطبيق بمدن أخرى.

يذكر أنه تمت الموافقة فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء على إقامة عدد 30 عمارة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان فى مناطق (حلايب ـ وشلاتين ـ وأبو رماد ـ ومرسى حمير.

وعرض محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله المطالب والمقترحات الخاصة، لتنمية قطاع برنيس (حلايب – وشلاتين – وأبو رماد) وأهمها: دراسة إنشاء مطار بمنطقة أبو رماد، وعمل دراسة متكاملة لإنشاء 2 ميناء صيد على البحر الأحمر، ورفع كفاءة خطوط الكهرباء وتوفير خط نقل عام لربطها بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فصل تبعية مكتب هيئة الثروة السمكية عن محافظة السويس، وكذا فصل مديرية الطب البيطرى عن محافظة أسوان، وأن تكون تبعيتهما إلى حلايب وشلاتين.

أ ش أ