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المتحدث باسم "الشهر العقارى": وزير العدل طلب مهلة لتنفيذ مطالبنا

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المتحدث باسم "الشهر العقارى": وزير العدل طلب مهلة لتنفيذ مطالبنا المتحدث باسم "الشهر العقارى": وزير العدل طلب مهلة لتنفيذ مطالبنا

قال الدكتور ضيف النجار، المتحدث باسم نادى مستشارى الشهر العقارى، إن المستشار نير عثمان وزير العدل طلب مهلة أخرى من موظفى الشهر العقارى لمدة 48 ساعة بمد فترة تعليق إضرابهم، وذلك بعد تأكيده بأنه سيخاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوضع ميزانية لمنع التفاوت فى المرتبات بين موظفى الشهر العقارى ومصلحتى الطب الشرعى والخبراء.

وأكد النجار لـ"اليوم السابع" أنه خلال اللقاء الذى دار بينه وبين سامى إمام رئيس قطاع الشهر العقارى ووزير العدل تم الاتفاق على ذلك بمخاطبة "الوزراء" بعد غضب ممثلى الموظفين من منح وزير العدل فرصة لتنفيذ مطالبهم خلال سنتين.

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