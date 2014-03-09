رئيس"المصرية للمطارات":سقوط بلاط سقف مبنى صالة الوصول بمطار الغردقة

أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات، أنه نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة على مطار الغردقه الدولى ومحافظة البحر الأحمر، أدى تجمع المياه فوق سطح المبنى إلى سقوط بعض البلاطات من السقف المعلق ونزول مياه الأمطار إلى أرضية صالة الوصول الدولى.

وأضاف نصر فى بيان له أنه على الفور قامت إدارة المطار بأخذ الإجراءات اللازمة وتحويل الركاب إلى صالة الوصول الداخلى لحين تجفيف أرضية الصالة من المياه.

وأشار إلى أنه لم تتوقف حركة الركاب طوال سقوط الأمطار، وجارى تشغيل صالة الوصول الدولى خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر وصول 75 رحلة اليوم ولم يتم إلغاء أى منها.