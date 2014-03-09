عودة رئيس جهاز الإحصاء للقاهرة بعد مشاركته بمؤتمر دولى بالأمم المتحدة

عاد إلى مطار القاهرة الدولى، الأحد، اللواء " أبوبكر الجندى " رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قادما من نيويورك بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الـ 45 للجــنة الإحصائية للأمم المتحــــدة.

شارك فى الدورة رؤساء ووفود أجهزة الإحصاءات الوطنية فى كافة دول العالم علاوة على ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة المهتمة بالقضايا الإحصائية، خاصة فى مجالات السكان والتنمية والتطورات التكنولوجية المساندة لتلك الأنشطة وبحثت اللجنة عدة موضوعات أهمها تطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية والحسابات القومية وإحصاءات التجارة الدولية والعولمة الإقتصادية وثورة البيانات وتحديث النظم الإحصائية وتطوير الإحصاءات الإقليمية.

يذكر أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة أُنشئت فى عام 1947 وتمثل قمة النظام الإحصائى العالمى ويضم كبار الخبراء الإحصائيين من الدول الأعضاء من جميع أنحاء العالم وهى أعلى هيئة صنع القرار للأنشطة الإحصائية الدولية وعلى رأسها وضع المعايير الإحصائية، وتطوير المفاهيم والأساليب وتنفيذها على المستوى الوطنى والدولى وحدد اختصاصاتها قرار قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1566 (L) والذى صدر فى 3 مايو عام 1971 .