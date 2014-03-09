وزير الرى فى أوغندا غدًا لافتتاح ١٠ آبار جوفية

يبدأ الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، مساء اليوم، زيارة رسمية لأوغندا تستمر يومًا واحدًا يعقد خلالها عدة اجتماعات مع نظيره الأوغندى لعرض آخر المستجدات فى ملف حوض النيل، كما سيقوم بتفقد مراحل العمل فى مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية خاصة بحيرة فيكتوريا ويفتتح اليوم 10 آبار جوفية جديدة لتوفير الاحتياجات المنزلية للمجتمعات المحلية بمنطقة جنجا من إجمالى الآبار المقرر تنفيذها ضمن المنحة المصرية.

وأكد وزير الرى أن المنحة المصرية تشمل إنشاء وحفر 75 بئرًا سطحية وإقامة 11 سدًا لحصاد مياه الأمطار واستخدامها لتوفير مياه الشرب والزراعة والإنتاج الحيوانى وشراء المعدات اللازمة.

وأوضح عبد المطلب، أن تنفيذ المرحلة الرابعة من المنحة المصرية لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا يأتى فى إطار التعاون الثنائى مع دول حوض النيل إجمالى قيمة المشروع 22.4 مليون دولار بالإضافة إلى منحة بإنشاء 12 سدًا لحصاد مياه الأمطار وأعمال المقاومة والتحكم فى الحشائش المائية بالبحيرات العظمى "فيكتوريا وكيوجا وألبرت" ومصب نهر كاجيرا وتطوير شواطئ القرى الواقعة على ضفاف البحيرات العظمي، وإنشاء المراسى النهرية وأحواض المزارع السمكية تنفيذًا لرغبة الجانب الأوغندى وأولويات احتياجاته.

من جانبه أوضح المهندس حسام الطوخى المنسق الوطنى للمشروع أن المرحلة الجديدة تتضمن إنشاء 4 مزارع سمكية استكمالاً لمشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية، الذى بدأ منذ 12 عامًا وحقق العديد من النتائج الإيجابية الملموسة على صعيد الجانبين حيث ساهم المشروع فى رفع مستوى المعيشة من خلال تطوير القرى وإنشاء المراسى النهرية ومن أهمها شاطئ جابا الذى يخدم مباشرة حوالى 1.2 مليون مواطن ويعتبر المركز الرئيسى للنقل والتجارة بين 6 مقاطعات أوغندية يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة وكذلك شاطئ ماسيسى بمدينة جنجا.