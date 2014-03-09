أ.ش.أ: إصدار "إعلان القاهرة" لدعم حقوق الشعب الفلسطينى غدا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف والمقرر عقده غدا الاثنين، سيخرج بـ "إعلان القاهرة"، وسيؤكد على دعمه لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وحقه فى الاستقلال والسيادة الوطنية وفى تسوية عادلة لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.

> وسيؤكد الاعلان المشترك فى ختام الاجتماع والذى يفتتحه عبدالسلام ديالو، رئيس لجنة الامم المتحدة بكلمة بشان تطورات الاوضاع بالاراضى الفلسطينية ، الالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية التى أقرها مجلس جامعة الدول العربية للمرة الاولى فى عام 2002 فى فعاليات معقودة على مستوى القمة خلال دورته العادية الـ14 فى بيروت.

> ويؤيد الاعلان استئناف المفاوضات بين الاطراف من اجل ابرام اتفاق سلام عادل شامل ودائم، معربا عن تفاؤلنا بمستوى النشاط الدبلوماسى غير المسبوق الذى يبديه المجتمع الدولى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بدعم من اعضاء المجموعة الرباعية اى الاتحاد الروسى والاتحاد الاوربى والامم المتحدة .

> ويدعو " اعلان القاهرة " جميع الاطراف ولا سيما اسرائيل وهى السلطة القائمة بالاحتلال الى التصرف بشكل مسؤول من اجل خلق مناخ ملائم لتعزيز مساعى السلام

> كما يدعو الى مفاوضات مثمرة تعقدها الاطراف فى اطار زمنى محدد متحلية بحسن النية من اجل تسوية كل المسائل المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه والسجناء .

> ويرحب الاعلان بقبول الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين دولة غير عضو لها مركز المراقب وبقبول المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة دولة فلسطين دولة عضوا.

> ويحث الاعلان ، مجلس الامن التابع للأمم المتحدة على استئناف النظر فى طلب دولة فلسطين الانضمام للمنظمة كعضو كامل العضوية .

> كما يرحب باعلان الرئيس محمود عباس الصادر فى 23 سبتمبر 2011بأن دولة فلسطين دولة محبة للسلام وانها تقبل الواجبات المنصوص عليها فى ميثاق الامم المتحدة وتتعهد رسميا بالامتثال لها .

> ويعرب الاعلان عن دعمه لأى اجراء تتخذه دولة فلسطين للاستفادة من امتيازاتها الجديدة فى اطار الامم المتحدة، بما فى ذلك الحق فى المشاركة الكاملة والفعالة فى جميع المؤتمرات الدولية ذات الصلة التى تعقد برعاية الامم المتحدة .

> ويدعو اعلان القاهرة ، دولة فلسطين ان تنظر بجدية فى التوقيع فى الوقت المناسب على المعاهدات ومنها اتفاقيات جنيف ولاهاى واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ونظام روما الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يعرب الاعلان عن انزعاجه الشديد ازاك انتهاك اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف باحتلالها العسكرى للأرض الفلسطينية لمدة كادت ان تناهز الـ47 عاما.

> ويعرب ايضا عن شديد الاسف لبناء اسرائيل وتوسعها المستوطنات فى الارض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك فى القدس الشرقية، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولى ويقوض عملية السلام الرامية الى اعمال حل الدولتين، ويطالب بوقف فورى لهذه الانتهاكات .

> ويدعو الاعلان ، اسرائيل الى ان توقف فورا جميع الاجراءات والتدابير غير القانونية التى تتخذها فى الارض الفلسطينية ونشير ان اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف قدرت حجم الضرر الناجم عن الاحتلال بما يزيد على 7 بلايين دولار سنويا .

> ويرحب الاعلان باطلاق سراح السجناء على مراحل فى الاونة الاخيرة معربا عن التضامن مع الاسرى والسجناء والمحتجزين السياسين الفلسطينيين المتبقين فى سجون الاحتجاز الاسرائيلي، معربا عن شديد الانزعاج لاشكال الايذاء التى يتعرض لها السجناء من جانب اسرائيل، والاسراع بالافراج الفورى عن السجناء السياسيين والأطفال والنساء والسجناء ذو الاعاقة .

> ويؤكد " اعلان القاهرة " عن تضامنه مع منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بصفتها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني، مناشد الفصائل الفلسطينية ان تدخل بنية حسنة، فى اتفاقات التصالح فيما بينها مشددا على اهمية هذه الوحدة لتحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينين .

> كما يؤكد على التزام رسميا بتكثيف جهود التضامن مع الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين فى جميع الاجهزة والمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية والامم المتحدة ونتعهد بالتعاون مع الامين العام للأمم المتحدة والامين العام للجامعة العربية ومع المجموعة الرباعية ومنظمة التعاون الاسلامى وحركة عدم الانحياز والمنظمات الاقليمية والحكومات والبرلمانيين من اجل تسوية شاملة للنزاع الفلسطينى - الاسرائيلي، والتعهد بالمساهمة فى الصندوق الاستئمانى للسنة الدولية من اجل تقوية برنامج الانشطة الذى ينفذه الصندوق بهدف ضمان أقصى مستويات الوعى والدعم والتأثير على الصعيد الدولي.