نبيل فهمى يلتقى وزيرى خارجية الصومال وجزر القمر

فى إطار المشاورات التى يجريها نبيل فهمى وزير الخارجية، مع نظرائه من الدول العربية الشقيقة على هامش مشاركته فى اجتماع الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى وقال إن الوزير فهمى التقى وزيرى خارجية الصومال وجزر القمر حيث تناول الاجتماعان العلاقات الثنائية بين مصر والبلدين العربيين الشقيقين، وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، حيث أكد فهمى خلال اللقاءين أن مصر لن تتأخر عن تقديم كل أشكال الدعم الممكن لعملية التنمية فى البلدين.

وأضاف المتحدث أن لقاء الوزير فهمى مع نظيره الصومالى ناقش سبل تطوير التبادل التجارى بين البلدين، ودفع التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، فضلاً عن التطرق لعدد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها التطورات التى تشهدها منطقة القرن الأفريقي.

كما تناولت المقابلة بين فهمى ووزير خارجية جزر القمر ما تقدمه مصر من دعم لدولة جزر القمر الشقيقة من بعثات دراسية والتعاون فى المشروعات المائية، فضلاً عن دراسة التعاون فى مجال البنية التحتية حيث أشار فهمى إلى الدور المهم الذى قامت به شركة "المقاولون العرب" فى العديد من الدول الأفريقية، وأنه من الممكن أن تتم الاستعانة بالشركة لتطوير البنية الأساسية فى جزر القمر.

موضوعات متعلقة..

عزلة عربية لـ"ممثل قطر" فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب

أحمد الجربا: إرهاب دولة الفقيه وحرسه فى إيران يفسد سوريا

تسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية للمغرب