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نقيب الأطباء يرحب بقرارات وزير الصحة للتفاوض مع النقابة حول الكادر

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نقيب الأطباء يرحب بقرارات وزير الصحة للتفاوض مع النقابة حول الكادر نقيب الأطباء يرحب بقرارات وزير الصحة للتفاوض مع النقابة حول الكادر

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، تعليقا على قرارات وزير الصحة الدكتور عادل العدوى اليوم الأحد بتشكيل لجنة للتفاوض لحل أزمة الكادر بالإضافة إلى قرارات حول نفقات العلاج والدراسات العليا إنها خطوة جيدة لبناء الثقة بين النقابة والوزارة مرة أخرى، مؤكدا أن هذه القرارات استجابة لما طالبوا به أثناء اللقاء الأخير بين وفد النقابة ووزير الصحة الذى أبدى تفهمه ورحب بها.

وأضاف نقيب الأطباء فى تصريحات اليوم الأحد أنه يوجد لجنة مختصة للإضراب ستتفاوض مع اللجنة الوزارية لوضع حلول كاملة وحاسمة للاستجابة لمطالب الأطباء، مؤكدا أن هذه القرارات ستصب فى النهاية لمصلحة المريض.

كان الدكتور عادل العدوى أصدر ٣ قرارات وزارية هامة أولها يتعلق بانفراجة لأزمة إضراب الأطباء، بتشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة.

كما أصدر قرارا وزاريا آخر بأن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، بالإضافة إلى قرار ثالث بتفعيل القرار الوزارى الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش.

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