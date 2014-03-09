"الأطباء" تبدى تحفظها على قرار "الصحة" بتحمل نفقات الدراسات العليا

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة أرسلت اليوم الأحد، صورًا من القرارين رقم 146 و147 لسنة 2014، حيث يدور القرار الأول رقم 146 حول مطالب شباب الأطباء والخاص بتحمل جهة العمل لتكلفة الدراسات العليا حيث تحفظ النقابة على القرار بدعوى نص عدم زيادة سنوات الدارسة على ثلاث سنوات فالماجستير فى أغلب الكليات والزمالة والدكتوراه أكثر من ثلاث سنوات وبذلك يقتصر القرار على تكلفة الدبلوم أو الماجستير فى عدد قليل من كليات الطب كما تحفظت النقابة على نص "عدم المطالبة بتغيير النيابة أو مكان التسجيل أو تحمل تكاليف طبع الرسالة".

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الأحد، تحفظها أيضًا على القرار رقم 147 لسنة 2014 والخاص بعلاج الأطباء فى أى مستشفى تابع لوزارة الصحة مطالبة وزارة الصحة بنشر القرارات الوزارية رقم 322 لسنة 2012، وقرار رقم 1 لسنة 2013، والقرار 198 لسنة 2013 حتى يتمكن الأطباء من تقيم القرارات السابقة واللاحقة .