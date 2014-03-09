أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الأطباء" تبدى تحفظها على قرار "الصحة" بتحمل نفقات الدراسات العليا

Google+ Print
"الأطباء" تبدى تحفظها على قرار "الصحة" بتحمل نفقات الدراسات العليا "الأطباء" تبدى تحفظها على قرار "الصحة" بتحمل نفقات الدراسات العليا

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة أرسلت اليوم الأحد، صورًا من القرارين رقم 146 و147 لسنة 2014، حيث يدور القرار الأول رقم 146 حول مطالب شباب الأطباء والخاص بتحمل جهة العمل لتكلفة الدراسات العليا حيث تحفظ النقابة على القرار بدعوى نص عدم زيادة سنوات الدارسة على ثلاث سنوات فالماجستير فى أغلب الكليات والزمالة والدكتوراه أكثر من ثلاث سنوات وبذلك يقتصر القرار على تكلفة الدبلوم أو الماجستير فى عدد قليل من كليات الطب كما تحفظت النقابة على نص "عدم المطالبة بتغيير النيابة أو مكان التسجيل أو تحمل تكاليف طبع الرسالة".

وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم الأحد، تحفظها أيضًا على القرار رقم 147 لسنة 2014 والخاص بعلاج الأطباء فى أى مستشفى تابع لوزارة الصحة مطالبة وزارة الصحة بنشر القرارات الوزارية رقم 322 لسنة 2012، وقرار رقم 1 لسنة 2013، والقرار 198 لسنة 2013 حتى يتمكن الأطباء من تقيم القرارات السابقة واللاحقة .

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365