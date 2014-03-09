"التعليم": ظهور حالة اشتباه بمرض الغدة النكافية بمدرسة ببنى سويف

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، أن الدراسة فى عدد 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، بإجمالى عدد مدارس 49 ألفا 435 مدرسة، وقد تبين من خلال المتابعة استقرار العملية التعليمية داخل المدارس بجميع المديريات التعليمية، عدا بعض المدارس التى شهدت بعض الأحداث.

أوضح التقرير، أن بمديرية أسيوط، بإدارة أسيوط التعليمية، بمدرسة الأندلس إعدادى وثانوى بنات، استمرار تواجد حوالى 100 طالبة بحوش المدرسة مع ترديد هتافات معادية، للجيش والشرطة، بمدرسة حراء الثانوية بنين، واستمرار تواجد 70 طالبا بحوش المدرسة مع ترديد هتافات معادية للجيش والشرطة علما بأن المدرستين من المدارس التى تم التحفظ عليها، وتم تشكيل مجلس لإدارة تصريف أمورها.

وفى مدرسة أنس بن مالك الابتدائية، استمرت مغلقة اليوم بسبب إطلاق أعيرة نارية كثيفة بجوار المدرسة، لوجود خصومات ثأرية بين عائلتين. وتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبإدارة أبنوب التعليمية، وبمدرسة دير شوب الابتدائية استمر إحجام أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة بحجة عدم بناء مدرسة جديدة، ويتم التواصل مع أولياء الأمور من خلال مجلس الأمناء على مستوى الإدارة لاستئناف الدراسة.

وبمديرية الوادى الجديد، بإدارة باريس التعليمية، تعطل الدراسة بمدارس الإدارة وعددها 32 مدرسة منها عدد 15 مدرسة ابتدائية، وعدد (15) مدرسة إعدادية وعدد (2) مدرسة ثانوية واحدة ثانوى عام والأخرى ثانوى زراعى بسبب سوء الأحوال الجوية والسيول، وبإدارة الداخلة التعليمية، بلغت نسبة حضور الطلاب فى عدد (6) مدارس بالدائرة بمنطقة غرب الموهوب 50 % بسبب السيول، مما حال دون وصول بقية الطلاب إلى المدارس .

وبمديرية سوهاج، إدارة ساقلتة التعليمية، وبمدرسة الجلاوية الثانوية التجارية، وتم إخلاء المدرسة بعد تأثر جزء من السور من جراء السيول ودخول المياه إلى فناء المدرسة، وتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشفط المياه .

وبمديرية الفيوم، بإدارة إبشواى التعليمية، وبمدرسة أبو كساة الثانوية المشتركة، عقب امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2013 / 2014 قام أحد الطلاب بتهديد مديرة المدرسة وهيئة التدريس والطالبات وتصويرهن، مما استدعى اجتماع طارئ لمجلس الأمناء ومجلس إدارة المدرسة، واتخذوا قرارا بفصل الطالب فصلا نهائيا من المدرسة، وحرصا على مستقبله تم تخفيف العقوبة من الفصل النهائى إلى نقله إلى مدرسة أخرى.

ورصد التقرير أنه فى صباح اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2014، حضر ولى أمر الطالب واقتحم المدرسة محاولا إدخال ابنه بالقوة، وقامت قوة الشرطة المعنية بتأمين المدرسة بالقبض على ولى الأمر وابنه، وتم تحرير محضر وجار العرض على النيابة .

وبإدارة إطسا التعليمية، بمدرسة سلومة مصطفى الابتدائية، سقط سقف دورة المياه بالدور الثانى بالمدرسة دون إحداث أى إصابات، تم الاتصال بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم للتوجه إلى المدرسة، وإخطار غرفة العمليات بتقرير عن حالة المدرسة.

وفى البحر الأحمر، تم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية نتيجة تعرض المحافظة إلى سيول ورعد وبرق، عدا إدارتى الشلاتين ومرسى علم .

مديرية الجيزة، بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، بمدرسة مجمع الشعراوى، قام عامل بالتعدى على معلم حاسب إلى بالمدرسة بآلة حادة، وتم تحرير محضر رقم بالشرطة، وإحالة الواقعة إلى الشئون القانونية بالإدارة، مدرسة حمزة بن عبد المطلب، تم إطلاق أعيرة نارية من مجهولين أمام المدرسة دون حدوث أى إصابات، وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية .

وبمديرية الشرقية، وإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بمدرسة النيل الابتدائية، أطلق مجهول النار على أمين شرطة من الأمن الوطنى أمام مبنى المدرسة، ولم يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية .

وبالقاهرة، إدارة الساحل التعليمية، ومدرسة شبرا القومية الخاصة تجمهر من أولياء الأمور أمام المدرسة بسبب زيادة المصروفات، طبقا للقرار الوزارى 449 فى 23 نوفمبر 2013 المادة 32 التى تنص على أنه يتم تسليم الكتب بعد سداد ثمن الكتب وجميع الخدمات من سيارة وتغذية طبقا لما هو وارد باللائحة الداخلية للمدرسة.

وفى إدارة روض الفرج التعليمية، مدرسة الإيمان التجارية بنين، ظهرت تشققات فى حوائط الفصول وهبوط بالأرضيات نتيجة قيام أعمال حفر أساسات بناء عمارة سكنية بجانب المدرسة دون اتخاذ إجراءات تأمين مبنى المدرسة، مما يشكل خطورة داهمة على أرواح العاملين والطلاب، وكذا سلامة المبنى المدرسى حال استمرار أعمال الحفر، تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المبنى وإبلاغ هيئة الأبنية التعليمية التى قامت بإيفاد المهندسين لمعاينة المدرسة وإعداد تقرير عن حالتها .

وفى مديرية بنى سويف، إدارة بنى سويف التعليمية، بمدرسة الدوالطة الابتدائية ظهرت حالة اشتباه بمرض الغدة النكافية لطالبة بالمدرسة، وقامت الإدارة الصحية والتأمين الصحى بفحص الطالبة ومنحها إجازة مرضية لمدة أسبوع، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب وطالبات المدرسة والمدارس المحيطة .

وأثناء مرور مسيرة للإخوان بشارع الجمهورية خشى أولياء أمور تلاميذ مدرستى الناصر الابتدائية ومحمد شاكر الابتدائية على أولادهم، وتم السماح لهم باصطحاب أبنائهم .

وبإدارة الواسطى التعليمية، مدرسة بنى سليمان الابتدائية، ظهرت حالة اشتباه بمرض الغدة النكافية لطالبة بالمدرسة، وقامت الإدارة الصحية والتأمين الصحى بفحص الطالبة ومنحها إجازة مرضية لمدة (5) أيام، وتم التنسيق مع إدارة الطب الوقائى، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لطلاب وطالبات المدرسة والمدارس المحيطة .

وأخيرا بقنا، بإدارة قوص التعليمية، بمدرسة قوص الثانوية الصناعية بنات تضررت إدارة المدرسة من وجود موقف توك توك وميكروباص أمام المدرسة، وتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الموقف وبالفعل جارى نقل الموقف إلى مكان آخر .