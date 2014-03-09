الجابر: مباراة الزلفي كانت صعبة رغم النتيجة

يعتقد سامي الجابر المدير الفني للهلال أن مباراة فريقه أمام الزلفي في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين كانت صعبة رغم الفوز 3-1.

وتأهل الهلال لمواجهة الشباب الذي أقصى النصر من البطولة.

وقال الجابر عقب المباراة: "سعينا لتسجيل هدف مبكر من أجل كسر صعوبة المباراة، وهو ما نجحنا فيه".

وأوضح "فريق الزلفي لا يمكن الحكم عليه أنه يلعب في الدرجة الثانية، لأنه يمتلك لاعبين قادرين على اللعب في الدرجة الأولى إذا أتيحت لهم الفرصة".

وتابع "في مباريات الكؤوس ومثل هذه الظروف تحديدا تحقيق الفوز خارج أرضك في ظل اللعب على ملعب صعب التحكم في الكرة والسيطرة عليها مهم بغض النظر عن الأداء، لذا كانت المباراة في مجملها صعبة علينا".