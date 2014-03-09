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' هاكر ' هلالي يخترق موقع أهلي دبي

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' هاكر ' هلالي يخترق موقع أهلي دبي ' هاكر ' هلالي يخترق موقع أهلي دبي

قام أحد مشجعي الهلال السعودي باختراق الموقع الرسمي لأهلي دبي، متوعدا الفريق الإماراتي بالفوز في دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال والأهلي قد تعادلا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2-2 في .

وكتب الهاكر الهلالي على صدر الموقع: "غياب سامي الجابر عن المباراة السابقة هو سبب التعادل، ولكن الوعد في مباراة الإياب التي سيفوز بها الهلال في أرضكم ووسط ملعبكم، بالتوفيق للهلال في الآسيوية".

ويستضيف أهلي دبي السد القطري يوم الأربعاء في الجولة الثانية، فيما يخرج الهلال لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني.

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