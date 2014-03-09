حمص : نسعى لإعادة البسمة على وجوه عشاق الإسماعيلي

طالب محمد حمص قائد الإسماعيلي من لاعبي الفريق تحقيق الفوز على أم كيه بطل الكونجو في الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وأضاف حمص خلال الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين عقب تناول وجبه الأفطار اليوم الأحد بمعسكر الفريق، أن اللاعبين على قدر المسؤولية من أجل إعادة البسمة على وجوه جماهير الإسماعيلي خلال البطولة الإفريقية.

من جهته، أكد برينو المدير الفني الإيفواري لفريق أم كيه الكونجولي أن هذه أول مرة لفريقه يلعب بالقاهرة والمباراة ستكون انطلاقة له كمدير فني ولفريقه أيضا و ستكون صعبة.

وأضاف أن فريقه يجيد التعامل مع المباريات الكبيرة والإسماعيلي من أكبر الأندية بمصر ولكن من الصعب تحديد من الفائز إلا بعد ال 90 دقيقة أو بعد الركلات الترجيحية إذا انتهت المباراة بالتعادل لأنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وأكد إن لاعبيه لديهم القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية وإذا لم يوفق في ذلك سيكون الخروج بشرف من البطولة الكونفيدرالية.

وأشار الى أنه يعرف بعض نجوم الإسماعيلي أمثال حسني عبد ربه ومحمد حمص، وقال إنهم من أفضل اللاعبين فى القارة و لديهم خبرات إفريقية كثيرة.

أ ش أ