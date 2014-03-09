غداً.. “صباح مساء” يناقش العنف الأسري والهندسة الوراثية

يناقش برنامج “صباح مساء” على فضائية “الغد العربى”، ظاهرة العنف الأسري والهندسة الوراثية وأحدث الأزياء.

ويستضيف البرنامج، غداً، فى العاشرة صباحاً، والذى يرأس تحريره نضال الباكرى، الدكتور مدحت عبد الهادى إستشارى العلاقات الأسرية والزوجية، والكاتبة الصحفية حنان أبو الضياء نائب رئيس تحرير جريدة الوفد ومؤلفة كتاب “بشر تحت الطلب”، ومصممة الأزياء شيرين بيجرمى.

ويقدم البرنامج أسما راجح، وسينار سعيد، ويرأس تحريره نضال الباكرى.

وأهم محاور الحلقة، ظاهرة العنف الأسرى ، ومناقشة كتاب بشر تحت الطلب عن الهندسة الوراثية ولقاء حول أحدث أزياء الشتاء للمصممة شيرين بيجرمى .